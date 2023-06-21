«Головин мог бы потянуть уровень «ПСЖ» — Гасилин

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Я общаюсь с Головиным. У него в «Монако» все супер. Он провел отличный сезон там и продлил контракт. Саша там кайфует, но я знаю его как футболиста, он мог бы потянуть уровень «ПСЖ», — приводит слова Гасилина Metaratings.

В сезоне-2022/23 Головин забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач в 45 матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт хавбека с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 25 миллионов евро.