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«Головин мог бы потянуть уровень «ПСЖ» — Гасилин

21 Июня 2023 • 18:08 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Я общаюсь с Головиным. У него в «Монако» все супер. Он провел отличный сезон там и продлил контракт. Саша там кайфует, но я знаю его как футболиста, он мог бы потянуть уровень «ПСЖ», — приводит слова Гасилина Metaratings.

В сезоне-2022/23 Головин забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач в 45 матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт хавбека с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Алексей Гасилин Александр Головин
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