​Марселино возглавит «Марсель» в ближайшие часы

В ближайшие часы Марселино станет главным тренером «Марселя». Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, клуб Лиги 1 уже уладил все вопросы с 57-летним специалистом, и испанец дал согласие.

Марселино находится без работы уже год - по завершению сезона 2021/2022 он покинул «Атлетик» Бильбао. Стоит сказать, что Марселино пока что никогда не тренировал за пределами Испании.

Напомним, что должность рулевого «Марселя» недавно оставил Игор Тудор. Команда завершила чемпионат Франции на третьей позиции и получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.