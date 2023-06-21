Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Марселино возглавит «Марсель» в ближайшие часы

21 Июня 2023 • 17:39 Комментировать

В ближайшие часы Марселино станет главным тренером «Марселя». Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, клуб Лиги 1 уже уладил все вопросы с 57-летним специалистом, и испанец дал согласие.

Марселино находится без работы уже год - по завершению сезона 2021/2022 он покинул «Атлетик» Бильбао. Стоит сказать, что Марселино пока что никогда не тренировал за пределами Испании.

Напомним, что должность рулевого «Марселя» недавно оставил Игор Тудор. Команда завершила чемпионат Франции на третьей позиции и получила билет в квалификацию Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Марселино Гарсия Тораль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
17:39 · Франция. Лига 1
​Марселино возглавит «Марсель» в ближайшие часы
17:18 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике выдвинул требование Неймару – раскрыты детали разговора слухи
14:44 · Франция. Лига 1
Жиресс назвал главного соперника Месси в борьбе за «Золотой мяч»
13:32 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» может выкупить Хави Симонса за 6 миллионов евро, но эта опция будет действовать только в июле
12:27 · Франция. Лига 1
Беременная девушка Неймара разрешила бразильцу измены и назвала условия 1
20 Июня
21:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» выкупит Милика слухи
21:02 · Англия. Премьер-лига
Руководство «ПСЖ» провело переговоры с окружением Кейна 1 слухи
20:30 · Испания. Ла Лига
Неймар желает вернуться в «Барселону» слухи
19:46 · Италия. Серия А
​«Марселю» не интересен Бонуччи
19:35 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» запросил большие деньги за Верратти
17:05 · Россия. Премьер-лига
У «Локомотива» сорвался трансфер нападающего «Сент-Этьена» слухи
16:20 · Франция. Лига 1
Агент Верратти высказалась о слухах о будущем своего клиента
15:21 · Италия. Серия А
Милик готов вернуться в «Ювентус», для игрока подготовили контракт до 2026 года
12:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ранее был заинтересован в Рэшфорде, но Маркус принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»
12:32 · Франция. Лига 1
Головин — претендент на звание автора лучшего гола в Лиге 1
Все новости
Рекомендуем