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Чемпионат Франции. Лига 1

​Луис Энрике выдвинул требование Неймару – раскрыты детали разговора слухи

21 Июня 2023 • 17:18 Комментировать

В ближайшее время «ПСЖ» должен объявить о назначении Луиса Энрике на должность главного тренера команды. Как стало известно PSG Community, испанский тренер уже провёл телефонный разговор с нападающим Неймаром. По данным источника, Энрике потребовал от бразильца безупречного образа жизни и поведения на поле. Специалист дал понять, что рассчитывает на Неймара в новом сезоне, но не будет препятствовать, если бразилец захочет уйти. Вообще Энрике готов отпустить любого футболиста.

Напомним, что Луис Энрике не имеет работы после ухода из сборной Испании полгода назад.

Неймар остаётся самым дорогим футболистом в истории - шесть лет назад «ПСЖ» за него заплатил 222 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Луис Энрике
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