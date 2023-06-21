Беременная девушка Неймара разрешила бразильцу измены и назвала условия

Бруна Бьянкарди, которая является возлюбленной звездного бразильского нападающего Неймара, разрешила игроку изменять ей с другими женщинам на определенных условиях.

Как информирует британский таблоид Daily Mail, девушка готова принять измены Неймара, если он будет придерживаться осторожности во время полового акта. Она запретила форварду заниматься сексом с любовницами без средств контрацепции, а также не разрешила ему целовать партнерш в губы.

Стоит отметить, что пара сейчас ждет ребенка.

Неймар выступает за французский «ПСЖ». Трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до середины 2025 года.