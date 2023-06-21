Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Беременная девушка Неймара разрешила бразильцу измены и назвала условия

21 Июня 2023 • 12:27 Комментировать

Бруна Бьянкарди, которая является возлюбленной звездного бразильского нападающего Неймара, разрешила игроку изменять ей с другими женщинам на определенных условиях.

Как информирует британский таблоид Daily Mail, девушка готова принять измены Неймара, если он будет придерживаться осторожности во время полового акта. Она запретила форварду заниматься сексом с любовницами без средств контрацепции, а также не разрешила ему целовать партнерш в губы.

Стоит отметить, что пара сейчас ждет ребенка.

Неймар выступает за французский «ПСЖ». Трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до середины 2025 года.

Оценить новость
- 7
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Бруна Бьянкарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
13:32 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» может выкупить Хави Симонса за 6 миллионов евро, но эта опция будет действовать только в июле
12:27 · Франция. Лига 1
Беременная девушка Неймара разрешила бразильцу измены и назвала условия
20 Июня
21:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» выкупит Милика слухи
21:02 · Англия. Премьер-лига
Руководство «ПСЖ» провело переговоры с окружением Кейна 1 слухи
20:30 · Испания. Ла Лига
Неймар желает вернуться в «Барселону» слухи
19:46 · Италия. Серия А
​«Марселю» не интересен Бонуччи
19:35 · Франция. Лига 1
​«ПСЖ» запросил большие деньги за Верратти
17:05 · Россия. Премьер-лига
У «Локомотива» сорвался трансфер нападающего «Сент-Этьена» слухи
16:20 · Франция. Лига 1
Агент Верратти высказалась о слухах о будущем своего клиента
15:21 · Италия. Серия А
Милик готов вернуться в «Ювентус», для игрока подготовили контракт до 2026 года
12:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ранее был заинтересован в Рэшфорде, но Маркус принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед»
12:32 · Франция. Лига 1
Головин — претендент на звание автора лучшего гола в Лиге 1
12:13 · Франция. Лига 1
Галтье может стать новым тренером «Марселя»
10:34 · Франция. Лига 1
Мбаппе оценил свои шансы на «Золотой мяч»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Магкеев рассказал о том, как мог перейти в «Марсель»
Все новости
Рекомендуем