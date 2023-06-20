​«ПСЖ» запросил большие деньги за Верратти

В последние дни полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти слухи активно связывают с саудовским «Аль-Хилялем». Этот клуб охотится за звёздами после того, как подписать Лионеля Месси не удалось. Как сообщает в социальных сетях журналист Альфредо Педулла, гранд Лиги 1 запросил за трансфер итальянского полузащитник огромные деньги – от 80 до 100 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Марко Верратти провёл за «ПСЖ» 38 матчей. В них полузащитник отметился одной результативной передачей.

30-летний Верратти выступает за «ПСЖ» с лета 2012 года после трансфера из итальянской «Пескары».