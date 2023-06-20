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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Верратти высказалась о слухах о будущем своего клиента

20 Июня 2023 • 16:20 Комментировать

Рафаэла Пимента, представитель полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, высказалась о возможном переезде футболиста в Саудовскую Аравию.

«Трансферный рынок только что открылся, поэтому я не хочу устраивать беспорядок лишними разговорами. Нам нужны две-три недели, чтобы понять, как всё идёт на рынке», — цитирует агента хавбека сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, что в начале трансферного окна появились слухи о возможном переходе Марко Верратти в «Рому», «Манчестер Сити», а также клуб из Саудовской Аравии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Рафаэла Пимента трансферы футбола - лето 2023
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