Головин — претендент на звание автора лучшего гола в Лиге 1

Гол полузащитника «Монако» Александра Головина может быть признан лучшим по итогам минувшего сезона в чемпионате Франции.

В номинацию попал мяч Головина, который он забил в матче 17-го тура Лиги 1 «Бресту». Напомним, в той игре российский хав принес победу своей команде со счетом 1:0. Он отправил «снаряд» в сетку ворот соперника дальним ударом и попал в верхний угол.

Отметим, минувший сезон стал для Головина самым результативным в его карьере в «Монако». В 45 матчах во всех турнирах 27-летний игрок забил восемь голов и записал на свой счет восемь результативных передач. Контракт полузащитника с монегасками рассчитан до 2026 года.