Галтье может стать новым тренером «Марселя»

Уволенный из «ПСЖ» Кристоф Галтье в ближайшее время может стать новым тренером «Марселя». По информации от журналиста Мохамеда Бухафси, француз является одним из кандидатов на роль наставника «провансальцев».

Напомним, «Марсель» в конце сезона покинул главный тренер Игор Тудор, которого в последнее время связывали с назначением в туринский «Ювентус» вместо Массимилиано Аллегри. Галтье является серьёзным кандидатом на замену Тудору.

Кристоф в своём единственном сезоне у руля «ПСЖ» выиграл только чемпионат Франции. Вместо него на пост наставника парижан с большой долей вероятности будет назначен Луис Энрике.