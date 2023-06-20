Мбаппе оценил свои шансы на «Золотой мяч»

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением касательно своих шансов в борьбе за «Золотой мяч».

«Нелегко говорить об индивидуальной награде, ведь в таком случае приходится выставлять себя напоказ, а это не очень любит широкая публика. Думаю, я соответствую всем критериям для получения этой награды. Посмотрим. Выбор остается за другими, но я настроен с оптимизмом», - передает слова нападающего Lequipe.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий провел 43 поединка за парижский гранд, в которых отметился 41 голом и десятью результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета следующего года.