Назван клуб Фонсеки на следующий сезон

Президент французского «Лилля» Оливье Летанг высказался касательно будущего португальского специалиста Паулу Фонсеки, занимающего пост главного тренера команды.

«Гордимся тем, что Паулу сватают в другие команды. Это показывает его плоды работы с нами. Но Фонсека останется с нами на следующий сезон. Он отлично справляется со своими обязанностями, мы надеемся достичь с ним своих целей», - передает слова руководителя издание Lequipe.

Напомним, что Фонсека занимает пост главного тренера «Лилля» с 2022 года. По итогам минувшего сезона чемпионата Франции команда финишировала на пятом месте в турнирной таблице.