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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе посвятил пост завершению сезона

20 Июня 2023 • 07:17 Комментировать

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший единственный гол в поединке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против Греции (1:0), разместил публикацию в социальных сетях.

«Спасибо всем за этот сезон. Берегите себя и своих родных. Всем отличного лета. Скоро увидимся», - говорится в публикации 24-летнего звездного нападающего.

В минувшем сезоне Мбаппе вместе с «ПСЖ» стал чемпионом французской Лиги 1. Нападающий выиграл бомбардирскую гонку чемпионата страны, отметившись 29 забитыми мячами в 34 встречах. Кроме того, на счету Килиана пять результативных передач.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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