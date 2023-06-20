Мбаппе посвятил пост завершению сезона

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший единственный гол в поединке отборочного цикла чемпионата Европы – 2024 против Греции (1:0), разместил публикацию в социальных сетях.

«Спасибо всем за этот сезон. Берегите себя и своих родных. Всем отличного лета. Скоро увидимся», - говорится в публикации 24-летнего звездного нападающего.

В минувшем сезоне Мбаппе вместе с «ПСЖ» стал чемпионом французской Лиги 1. Нападающий выиграл бомбардирскую гонку чемпионата страны, отметившись 29 забитыми мячами в 34 встречах. Кроме того, на счету Килиана пять результативных передач.