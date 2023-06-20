Вратарь «ПСЖ» Рико выписан из реанимации

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико покинул реанимацию после инцидента с падением с лошади.

По информации издания Football Espana, 29-летний испанец переведен в обычную палату после нахождения в реанимации на протяжении последних трёх недель. Также вчера, 19 июля, появилась информация о том, что вратарь вышел из комы после нескольких недель на больничной койке.

Напомним, что в конце мая Серхио Рико получил тяжёлую травму головы после падения с лошади. Сообщалось, что у игрока было обнаружено кровоизлияние в мозг, из-за которого Рико находился в состоянии искусственной комы.