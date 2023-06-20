Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет вновь поработать с Луисом Энрике.

Испанский специалист в ближайшее время сменит Кристофа Галтье на посту рулевого парижского гранда, о чём уже сообщили авторитетные ресурсы. По данным L'Equipe, эта новость крайне порадовала Неймара. Бразилец готов остаться в «ПСЖ», если Энрике будет назначен новым главным тренером команды. Звёздный футболист считает, что 53-летний наставник, знакомый ему по совместной работе в «Барселоне», сможет наилучшим образом задействовать его на поле.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. По слухам, 31-летний форвард планировал перебраться в один из английских клубов.