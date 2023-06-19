Мбаппе побил давний рекорд Фонтена

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе установил очередной рекорд.

24-летний игрок поразил ворота во встрече со сборной Греции, проходящей в рамках квалификации Евро-2024. По сведениям французских СМИ, Мбаппе превзошёл рекорд легендарного Жюста Фонтена, забившего 53 гола в течение одного сезона (1958/59). Лидер атаки «ПСЖ» стал единоличным рекордсменом среди французов по голам за одну кампанию в поединках на клубном уровне и за сборную.

В активе Килиана Мбаппе 40 взятий ворот в 70 матчах за национальную команду. В ряды «трёхцветных» форвард приглашается с 2017 года.