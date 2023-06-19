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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» может назначить Марселино новым тренером слухи

19 Июня 2023 • 18:24 Комментировать

«Марсель» работает над назначением нового главного тренера команды.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Марселино является главным кандидатом на должность главного тренера «Марселя», и переговоры между сторонами должны начаться в ближайшее время.

Испанский тренер ранее работал с такими клубами, как «Вильярреал» и «Валенсия». Он достиг значительных успехов с обеими командами, включая выход в финал Лиги Европы с «Вильярреалом» в 2016 году. Последним местом работы Марселино был «Атлетик» Бильбао, контракт с которым истек прошлым летом.

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