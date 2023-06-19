​Голкипер «ПСЖ» Рико вышел из комы

В конце весны вратарь «ПСЖ» Серхио Рико оказался на больничной койке. Сообщалось, что испанец получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. По словам Альбы Силвы, жены Серхио Рико, футболист уже вышел из комы. Девушка сказала ещё несколько слов о состоянии своего возлюбленного.

«Серхио потихоньку поправляется. Я знала, что он будет двигаться вперёд, ведь он чемпион», - слова девушки приводит Telecinco.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Серхио Рико за «ПСЖ» не играл. Испанец является вторым вратарём команды после Джанлуиджи Доннаруммы.