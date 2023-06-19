Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Голкипер «ПСЖ» Рико вышел из комы

19 Июня 2023 • 17:26 Комментировать

В конце весны вратарь «ПСЖ» Серхио Рико оказался на больничной койке. Сообщалось, что испанец получил серьёзную травму головы в результате падения с лошади. По словам Альбы Силвы, жены Серхио Рико, футболист уже вышел из комы. Девушка сказала ещё несколько слов о состоянии своего возлюбленного.

«Серхио потихоньку поправляется. Я знала, что он будет двигаться вперёд, ведь он чемпион», - слова девушки приводит Telecinco.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Серхио Рико за «ПСЖ» не играл. Испанец является вторым вратарём команды после Джанлуиджи Доннаруммы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рико
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
18:24 · Франция. Лига 1
«Марсель» может назначить Марселино новым тренером слухи
17:26 · Франция. Лига 1
​Голкипер «ПСЖ» Рико вышел из комы
16:30 · Франция. Лига 1
​Луис Энрике одобрил уход звёзд из «ПСЖ», в том числе Месси слухи
14:59 · Испания. Ла Лига
​Президент «Реала» дал понять, что трансфера Мбаппе этим летом не будет
13:57 · Англия. Премьер-лига
​Может ли «Манчестер Сити» подписать Мбаппе – Гвардиола ответил
13:25 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» сделал предложение по трансферу Рамуша
12:10 · Англия. Премьер-лига
Кейн и Силва - в списке трансферов «ПСЖ»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Балогун: «Я определённо не уйду снова в аренду»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Артета отказал Санчесу в возвращении в «Арсенал» 1
09:26 · Франция. Лига 1
Раскрыты детали контракта Энрике с «ПСЖ»
07:25 · Франция. Лига 1
Малиновский назвал свой пример среди украинских футболистов
01:13 · Франция. Лига 1
Названа зарплата Луиса Энрике в «ПСЖ» слухи
00:33 · Италия. Серия А
Опенда: «Понимаю, почему болельщики «Ланса» возражают против моего ухода»
18 Июня
23:44 · Франция. Лига 1
Галтье получил предложение от нового клуба слухи
23:29 · Италия. Серия А
Вейналдум: «Было приятно работать с Моуринью»
Все новости
Рекомендуем