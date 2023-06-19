В ближайшее время «ПСЖ» должен объявить о назначении Луиса Энрике на должность главного тренера команды. Испанский специалист должен подписать контракт по схеме «2+1».

Как стало известно PSG Community, в ходе переговоров Луис Энрике не возражал против ухода из команды некоторых звёзд, в том числе Лионеля Месси. Аргентинец, как известно, перешёл в «Интер Майами».

Отмечается, что Энрике хочет построить в Париже долгосрочный проект. Испанцу предоставили гарантии по усилению состава игроками, на которых он ориентируется. То же время Энрике будет внимательно относиться к развитию представителей академии «ПСЖ».