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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сделал предложение по трансферу Рамуша

19 Июня 2023 • 13:25 Комментировать

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш, который выступает на клубном уровне за лиссабонскую «Бенфику», является трансферной целью французского «ПСЖ».

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Педро Алмейды, руководство парижского гранда сделало предложение по трансферу игрока. Первое предложение чемпиона Лиги 1 составило 60 миллионов евро.

Маловероятно, что «Бенфика» согласится на такие условия, поскольку клаузула Гонсалу составляет 120 миллионов.

В прошлом сезоне нападающий провел 30 матчей в Примейре, записав на свой счет 19 голов и два ассиста. Его трудовой договор рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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