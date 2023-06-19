Раскрыты детали контракта Энрике с «ПСЖ»

В СМИ опубликованы детали трудового соглашения, которое в скором времени подпишут «ПСЖ» и испанский тренер Луис Энрике.

Как стало известно журналистам PSG Community, контракт специалиста с французским грандом будет рассчитан на два года с возможностью пролонгации на один сезон. В парижском топ-клубе Луис будет зарабатывать порядка десяти миллионов евро в год.

У руля «ПСЖ» Энрике сменит Кристофа Галтье, под руководством которого команда в прошлом сезоне стала чемпионом Лиги 1.

Последним местом работы Луиса была национальная сборная Испании, которую он покинул после неудачи на ЧМ-2022.