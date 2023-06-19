Малиновский назвал свой пример среди украинских футболистов

Хавбек сборной Украины и французского «Марселя» Руслан Малиновский поведал о том, кто для него является примером из игроков.

«Для меня всегда был примером Андрей Ярмоленко, как он работал, его отношение. Это и сейчас есть. Его отношение ко всему, как он любит футбол», - приводятся слова полузащитника на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

В минувшем сезоне Малиновский выступал сначала за «Аталанту», а потом перебрался в «Марсель». В общей сложности 30-летний полузащитник провел 35 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.