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Чемпионат Франции. Лига 1

Малиновский назвал свой пример среди украинских футболистов

19 Июня 2023 • 07:25 Комментировать

Хавбек сборной Украины и французского «Марселя» Руслан Малиновский поведал о том, кто для него является примером из игроков.

«Для меня всегда был примером Андрей Ярмоленко, как он работал, его отношение. Это и сейчас есть. Его отношение ко всему, как он любит футбол», - приводятся слова полузащитника на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

В минувшем сезоне Малиновский выступал сначала за «Аталанту», а потом перебрался в «Марсель». В общей сложности 30-летний полузащитник провел 35 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский
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