Луис Энрике готовится возглавить «Пари Сен-Жермен».

Согласно недавнему отчёту, испанский рулевой почти договорился об условиях сотрудничества с парижским грандом. По обновлённой информации инсайдера Николо Скиры, Энрике будет зарабатывать в «ПСЖ» около 8 млн евро в год. Журналист Маттео Моретто утверждает, что трудовой договор 53-летнего специалиста будет рассчитан на два года с возможностью пролонгации на один дополнительный сезон.

Луис Энрике занимал должность главного тренера сборной Испании с 2018 года по декабрь 2022. Ранее он возглавлял «Барселону», «Сельту» и «Рому».