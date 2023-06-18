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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье получил предложение от нового клуба слухи

18 Июня 2023 • 23:44 Комментировать

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может возглавить «Аль-Шабаб».

56-летний наставник в скором времени лишится работы во французском клубе, поэтому уже сейчас может вести переговоры с потенциальными новыми работодателями. По информации журналиста Санти Ауны, в назначении Галтье заинтересован саудовский «Аль-Шабаб», представители которого уже связались со специалистом.

Кристоф Галтье провёл у руля парижского гранда всего один сезон, приведя команду к победе в Лиге 1. В Лиге чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мюнхенской «Баварии». Контракт Галтье рассчитан до следующего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Аль-Шабаб
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