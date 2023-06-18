«ПСЖ» нацелился на одного из лучших бомбардиров Лиги 1

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

23-летний футболист давно интересен грандам различных европейских чемпионатов, но, вероятно, останется во Франции даже в случае ухода из «Лилля». По сведениям журналиста Бэна Джейкобса, «ПСЖ» находится в числе основных претендентов на канадца.

Джонатан Дэвид стал третьим бомбардиром прошедшего розыгрыша Лиги 1 с 24 забитыми мячами, уступив только Килиану Мбаппе и Александру Ляказетту. «Лилль» намерен заработать на продаже своей звезды около 60 млн евро. Действующий контракт форварда рассчитан до середины 2025 года.