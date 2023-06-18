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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике договорился с «ПСЖ» – осталось урегулировать две детали

18 Июня 2023 • 21:19 Комментировать

Наставник Луис Энрике в скором времени займёт пост рулевого «Пари Сен-Жермен».

Испанский специалист стал главным кандидатом на роль сменщика Кристофа Галтье после сорвавшихся переговоров с Юлианом Нагельсманном. По информации Le Parisien, Энрике уже ответил согласием «ПСЖ». В настоящий момент сторонам осталось согласовать лишь длительность контракта и состав тренерского штаба. Ожидается, что трудовой договор будет рассчитан на два года.

Луис Энрике не имеет тренерской работы с декабря – тогда он покинул национальную сборную Испании после вылета с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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