Луис Энрике договорился с «ПСЖ» – осталось урегулировать две детали

Наставник Луис Энрике в скором времени займёт пост рулевого «Пари Сен-Жермен».

Испанский специалист стал главным кандидатом на роль сменщика Кристофа Галтье после сорвавшихся переговоров с Юлианом Нагельсманном. По информации Le Parisien, Энрике уже ответил согласием «ПСЖ». В настоящий момент сторонам осталось согласовать лишь длительность контракта и состав тренерского штаба. Ожидается, что трудовой договор будет рассчитан на два года.

Луис Энрике не имеет тренерской работы с декабря – тогда он покинул национальную сборную Испании после вылета с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.