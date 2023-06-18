​Назван следующий тренер «ПСЖ»

В ближайшее время на тренерском мостике «ПСЖ» произойдёт перестановка. Кристоф Галтье после невыразительного – пускай и чемпионского – сезона покинет клуб, а его место займёт Луис Энрике.

Как сообщает Marca со ссылкой на французское издание L’Equipe, «ПСЖ» оформит назначение Энрике на следующей неделе. В этом вопросе осталось уладить лишь некоторые детали.

В «ПСЖ» считают, что Луису Энрике удастся объединить раздевалку, и что он будет добиваться хороших результатов.

Напомним, что Луис Энрике находится без работы уже полгода. После чемпионата мира он ушёл с должности главного тренера сборной Испании.