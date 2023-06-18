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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе рассказал, когда выберет новый клуб

18 Июня 2023 • 13:46 Комментировать (1)

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе снова высказался о своём будущем. Футболист продолжает настаивать на том, что ближайший сезон он проведёт в Париже.

«Я останусь в «ПСЖ» на следующий сезон. Своё будущее я решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в таком клубе, как «ПСЖ», - слова Мбаппе приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telefoot.

Ранее Мбаппе объявил, что не планирует продлевать контракт с «ПСЖ», то есть через год он может стать свободным агентом. При этом в прессе сообщалось, что гранд Лиги 1 будет пытаться продать Мбаппе этим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

«Реал» поставит условие Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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CERG
18 Июня 2023 в 14:14
Еще один холозадый король футбола)
Он решит)..
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