​Мбаппе рассказал, когда выберет новый клуб

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе снова высказался о своём будущем. Футболист продолжает настаивать на том, что ближайший сезон он проведёт в Париже.

«Я останусь в «ПСЖ» на следующий сезон. Своё будущее я решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в таком клубе, как «ПСЖ», - слова Мбаппе приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Telefoot.

Ранее Мбаппе объявил, что не планирует продлевать контракт с «ПСЖ», то есть через год он может стать свободным агентом. При этом в прессе сообщалось, что гранд Лиги 1 будет пытаться продать Мбаппе этим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

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