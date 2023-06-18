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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нашёл нового форварда и готов заплатить 90 млн евро

18 Июня 2023 • 11:47 Комментировать

Форвард сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. По информации инсайдера Экрема Конура, в услугах нападающего заинтересован французский «ПСЖ».

Парижский гранд намерен провести переговоры по трансферу игрока этим летом. За переход Гонсалу руководство чемпиона Лиги 1 готово заплатить 90 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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