«ПСЖ» нашёл нового форварда и готов заплатить 90 млн евро

Форвард сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в другом европейском чемпионате. По информации инсайдера Экрема Конура, в услугах нападающего заинтересован французский «ПСЖ».

Парижский гранд намерен провести переговоры по трансферу игрока этим летом. За переход Гонсалу руководство чемпиона Лиги 1 готово заплатить 90 миллионов евро. При этом портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Рамуш провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 19 забитых мячей и две результативные передачи.