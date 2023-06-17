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Чемпионат Франции. Лига 1

​Назван ещё один кандидат на должность тренера «ПСЖ»

17 Июня 2023 • 15:21 Комментировать

«ПСЖ» выбирает специалиста, который заменит Кристофа Галтье на тренерском мостике. В последние часы пресса снова стала трубить о ряде кандидатов. По данным Le Parisien, возглавить гранд Лиги 1 может Сержиу Консейсау, который сейчас работает с «Порту».

Источник сообщает, что в последние часы переговоры между «ПСЖ» и 48-летним Консейсау активизировались. При этом в действующем контракте этого специалиста с «Порту» прописаны высокие отступные в 18 миллионов евро.

Напомним, что «ПСЖ» в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Франции. При этом в Лиге чемпионов команда снова остановилась на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Порту ПСЖ Сержиу Консейсау
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