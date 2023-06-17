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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар сохраняет шансы на уход из «ПСЖ» этим летом

17 Июня 2023 • 13:40 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Неймар всё ещё может покинуть свою команду в это трансферное окно. Бразилец далёк от перехода в какой-либо клуб, но ситуация до сих пор остаётся открытой. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Ни одна команда пока не ведёт продвинутых переговоров по трансферу Неймара, но положение вещей очень быстро может измениться. Как «ПСЖ», так и сам футболист готовы к расставанию. Ранее Неймара связывали с переездом в Английскую премьер-лигу и Саудовскую Аравию, где игроку якобы предлагают огромную зарплату.

Неймар выбыл из строя в марте из-за травмы, поэтому не помог «ПСЖ» в заключительной части сезона. Бразилец провёл в последнем розыгрыше чемпионата Франции 20 матчей, где отметился 13 голами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
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