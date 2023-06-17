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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбрал нового главного тренера

17 Июня 2023 • 11:45 Комментировать (1)

Владельцы «ПСЖ» определились с новым главным тренером команды. Как информирует PSG Community, пост рулевого парижского гранда займет известный испанский специалист Луис Энрике.

Как отмечает источник, в ближайшие часы экс-тренер сборной Испании прибудет в столицу Франции для подписания трудового соглашения.

Энрике находится в статусе безработного после ухода из сборной Испании после чемпионата мира – 2022. На клубном уровне он известен по работе в каталонской «Барселоне», «Роме» и «Сельте».

В минувшем сезоне пост главного тренера «ПСЖ» занимал Кристоф Галтье. Под его руководством команда стала чемпионом Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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Комментарии (1)
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snk6565
17 Июня 2023 в 12:01
Карнавал дебилизма продолжается)))
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