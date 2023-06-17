«ПСЖ» выбрал нового главного тренера

Владельцы «ПСЖ» определились с новым главным тренером команды. Как информирует PSG Community, пост рулевого парижского гранда займет известный испанский специалист Луис Энрике.

Как отмечает источник, в ближайшие часы экс-тренер сборной Испании прибудет в столицу Франции для подписания трудового соглашения.

Энрике находится в статусе безработного после ухода из сборной Испании после чемпионата мира – 2022. На клубном уровне он известен по работе в каталонской «Барселоне», «Роме» и «Сельте».

В минувшем сезоне пост главного тренера «ПСЖ» занимал Кристоф Галтье. Под его руководством команда стала чемпионом Лиги 1.