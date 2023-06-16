​«Марсель» договорился с тренером из Аргентины

«Марсель» занял третье место в чемпионате Франции и получил билет в квалификацию Лиги чемпионов. Несмотря на неплохой результат, Игор Тудор покинул должность главного тренера провансальской команды. Теперь «Марсель» ищет нового специалиста.

Всё идёт к тому, что «Марсель» будет тренировать Марсело Гальярдо. Как сообщает Le Phoceen, французский топ-клуб уже договорился с 47-летним аргентинцем. В пятницу вечером Гальярдо должен приехать во Францию для подписания контракта.

Марсело Гальярдо находится без работы с конца прошлого года. Тогда он покинул «Ривер Плейт», где отработал более восьми лет. В Европе Гальярдо пока что не тренировал.