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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Марсель» договорился с тренером из Аргентины

16 Июня 2023 • 15:56 Комментировать

«Марсель» занял третье место в чемпионате Франции и получил билет в квалификацию Лиги чемпионов. Несмотря на неплохой результат, Игор Тудор покинул должность главного тренера провансальской команды. Теперь «Марсель» ищет нового специалиста.

Всё идёт к тому, что «Марсель» будет тренировать Марсело Гальярдо. Как сообщает Le Phoceen, французский топ-клуб уже договорился с 47-летним аргентинцем. В пятницу вечером Гальярдо должен приехать во Францию для подписания контракта.

Марсело Гальярдо находится без работы с конца прошлого года. Тогда он покинул «Ривер Плейт», где отработал более восьми лет. В Европе Гальярдо пока что не тренировал.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Марсело Гальярдо
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