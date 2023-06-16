3 клуба из Саудовской Аравии готовы пригласить Икарди

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди входит в сферу интересов трёх топ-клубов из Саудовской Аравии, имена которых пока не сообщаются. Журналист Николо Скира утверждает, что на аргентинца есть большой спрос в Саудовской Аравии, но сам футболист и его агент Ванда Нара ещё не определились насчёт будущего.

Отметим, что у Икарди остаётся год по контракту с «ПСЖ», по которому игрок получает солидную зарплату. Тем не менее, руководство «Галатасарая», в составе которого аргентинец выступал в прошлом сезоне на правах аренды, активно работает над тем, чтобы сохранить игрока.

В своём последнем сезоне Икарди отметился 22 голами и 7 результативными передачами в чемпионате Турции.