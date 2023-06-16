«ПСЖ» может заменить Мбаппе нападающим с ценником 120 млн евро

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш, который выступает на клубном уровне за лиссабонскую «Бенфику», может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По сообщениям журналистов A Bola, в услугах форварда заинтересован «ПСЖ».

Парижский гранд рассматривает кандидатуру Рамуша в качестве альтернативы Килиану Мбаппе, который может покинуть команду этим летом. В его подписании заинтересованы мадридский «Реал» и английские топ-клубы.

Сумма отступных за трансфер Рамуша составляет 120 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний нападающий сыграл 30 поединков в Примейре, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя ассистами.