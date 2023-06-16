Мбаппе: «Не думаю, что моё письмо кого-то убило в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем письме руководству «ПСЖ». В нем говорится о нежелании 24-летнего нападающего продлевать контракт с парижанами до лета 2025 года.

«Письмо было отправлено уже достаточно давно. Меня уже мало что удивляет. Не думаю, что оно кого-то убило или оскорбило. Вы не можете контролировать реакцию людей, хотя мне все равно», - передает слова нападающего RMC Sport.

Напомним, что срок действующего контракта Мбаппе с парижским грандом рассчитан до середины следующего года. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» и ряд европейских грандов готовы приобрести Килиана этим летом.