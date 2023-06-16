​Мбаппе примет участие в Олимпийских играх

В 2024 году пройдут летние Олимпийские игры, они состоятся в Париже - и совершенно естественно, что во Франции связывают с ними очень большие надежды. В олимпийскую сборную Франции войдут как минимум трое игроков основной команды, и среди них точно будет Килиан Мбаппе, уточняет французское издание L'Equipe. Суперзвезда французского футбола мечтает о победе в Олимпиаде, помимо всех своих остальных регалий.

Также в олимпийской сборной могут сыграть Уго Льорис и Рафаэль Варан, уточняет источник.

В последний раз олимпийская сборная Франции брала «золото» Олимпиады в 1984 году.