Дешам ответил на вопрос о будущем Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что в будущем может наступить момент, когда нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покинет французскую лигу.

«Иметь Мбаппе в Лиге 1 – это привилегия для нас всех. Он является одним из лучших игроков мира. Однако, как в случае с любым другим игроком, может наступить время, когда он примет решение о своем уходе», – цитирует Дешама El Chiringuito TV.

Ранее французский нападающий подтвердил свое желание остаться в «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 180 миллионов евро.