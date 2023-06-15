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Чемпионат Франции. Лига 1

Дешам ответил на вопрос о будущем Мбаппе

15 Июня 2023 • 20:53 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что в будущем может наступить момент, когда нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покинет французскую лигу.

«Иметь Мбаппе в Лиге 1 – это привилегия для нас всех. Он является одним из лучших игроков мира. Однако, как в случае с любым другим игроком, может наступить время, когда он примет решение о своем уходе», – цитирует Дешама El Chiringuito TV.

Ранее французский нападающий подтвердил свое желание остаться в «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Дидье Дешам Килиан Мбаппе
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