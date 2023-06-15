Мбаппе высказался о продлении контракта с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался относительно своих планов на будущее.

Он отметил, что у него нет необходимости объяснять свои действия и решения перед другими людьми.

«Вы хотите, чтобы я объяснил, почему я планирую остаться без продления контракта? Ребята, тут нечего объяснять. Люди могут говорить, критиковать. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю. У людей нет всей информации», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Гибралтара, который состоится завтра, 16 июня.

Ранее Мбаппе подтвердил свое решение остаться в «ПСЖ».