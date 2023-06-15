Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе высказался о продлении контракта с «ПСЖ»

15 Июня 2023 • 19:38 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался относительно своих планов на будущее.

Он отметил, что у него нет необходимости объяснять свои действия и решения перед другими людьми.

«Вы хотите, чтобы я объяснил, почему я планирую остаться без продления контракта? Ребята, тут нечего объяснять. Люди могут говорить, критиковать. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю. У людей нет всей информации», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Гибралтара, который состоится завтра, 16 июня.

Ранее Мбаппе подтвердил свое решение остаться в «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
19:38 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался о продлении контракта с «ПСЖ»
19:30 · Франция. Лига 1
Мбаппе прокомментировал слухи о том, что Макрон убеждал его остаться в «ПСЖ»
19:26 · Франция. Лига 1
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
19:13 · Германия. Бундеслига
Опенда оценил возможный переход в «РБ Лейпциг»
19:12 · Испания. Ла Лига
Мбаппе подтвердил желание остаться в «ПСЖ»
18:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет продать Мбаппе слухи
15:49 · Франция. Лига 1
Угарте подтвердил переход в «ПСЖ»
03:18 · Франция. Лига 1
«Тулуза» впервые за сорок лет назначила иностранного тренера
02:25 · Франция. Лига 1
Увольнение Галтье обойдётся «ПСЖ» дешевле, чем исход Тухеля и Почеттино
14 Июня
22:30 · Нидерланды. Эредивизие
Вейналдум может вернуться в «Фейеноорд» слухи
21:33 · Россия. Премьер-лига
Сперцян - об интересе со стороны «Аякса» и «Марселя»: «На данный момент все мысли о «Краснодаре»
19:32 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес не хочет портить отношения с «Баварией» из-за перехода в «ПСЖ» слухи
19:01 · Франция. Лига 1
Президент Франции Макрон снова будет пытаться надавить на Мбаппе 1
18:34 · Италия. Серия А
Милик рассказал, где хочет продолжить карьеру
15:50 · Англия. Премьер-лига
Осимхен не намерен продлевать контракт с «Наполи», у игрока есть предложения от двух клубов
Все новости
Рекомендуем