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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе прокомментировал слухи о том, что Макрон убеждал его остаться в «ПСЖ»

15 Июня 2023 • 19:30 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался относительно своего будущего и отношения президента Франции Эммануэля Макрона к этому вопросу.

Ранее появилась информация, что президент Франции снова будет пытаться надавить на Мбаппе.

Мбаппе подчеркнул, что Макрон не будет оказывать влияния на его решение.

«Макрон не повлияет на мое будущее. Он надеется, что я останусь в «ПСЖ», и я хочу остаться, так что мы на одной волне», – заявил Мбаппе на пресс-конференции перед матчем против сборной Гибралтара.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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