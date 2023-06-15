Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев, высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что россиянин сейчас находится на Родине, а также дал понять, что Головин отрицательно отнесся к тому, что его команда не смогла пробиться в еврокубки.

«Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для «Монако» сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в «Монако»? У него контракт с клубом», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале Головин продлил контракт до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне он принял участие в 45 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнерам по команде.