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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

15 Июня 2023 • 19:26 Комментировать

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев, высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что россиянин сейчас находится на Родине, а также дал понять, что Головин отрицательно отнесся к тому, что его команда не смогла пробиться в еврокубки.

«Саша отдаст все силы, чтобы следующий сезон для «Монако» сложился более удачно и приложит все силы для этого. Останется ли он в «Монако»? У него контракт с клубом», - приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале Головин продлил контракт до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне он принял участие в 45 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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