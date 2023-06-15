Будущее французского нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» под вопросом.

Как сообщает издание Foot Mercato, будущее Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» можно расценивать как неопределенное. Молодая суперзвезда планировала остаться в клубе ещё на один сезон и даже вела подготовки съёмок документального фильма о своём последнем сезоне в «ПСЖ». Тем не менее, катарские владельцы клуба рассматривают вариант продажи Мбаппе этим летом.

В минувшем сезоне Мбаппе сыграл 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 180 миллионов евро.