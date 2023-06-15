Угарте подтвердил переход в «ПСЖ»

Полузащитник Мануэль Угарте подтвердил свой летний трансфер из лиссабонского «Спортинга» в «ПСЖ».

«Я немного отдохну, а потому придёт время играть за «ПСЖ». Я перехожу в гигантский клуб, и пока даже не могу в это поверить. Я очень счастлив», - слова Угарте приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Record.

Романо отмечает, что 22-летний Угарте уже прошёл медицинское обследование и подписал контракт. Уругвайский полузащитник станет игроком «ПСЖ» в июле.

Мануэлю Угарте 22 года. В сезоне 2022/2023 уругваец провёл 47 матчей, которых отдал один голевой пас.