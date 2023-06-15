Увольнение Галтье обойдётся «ПСЖ» дешевле, чем исход Тухеля и Почеттино

Увольнение Кристофа Галтье, который провел у руля «ПСЖ» лишь один сезон, обойдется «в копеечку» руководству клуба - но дешевле, чем в случае с Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино, которые также не смогли доработать обговоренные сроки своих контрактов.

Как уточняет издание Le Parisien, досрочный разрыв двухлетнего контракта с Галтье обойдется «ПСЖ» в шесть миллионов евро. Для сравнения - расставание с Томасом Тухелем обошлось в 8 миллионов, а с Маурисио Почеттино - вообще в десять миллионов евро. В минувшем сезоне «ПСЖ» с трудом стал чемпионом Франции, и не преуспел в Лиге чемпионов, вылетев в первом раунде плей-офф.