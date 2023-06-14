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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент Франции Макрон снова будет пытаться надавить на Мбаппе

14 Июня 2023 • 19:01 Комментировать

Многие ожидали, что в прошлом году Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Тем не менее, в мае 2022-го звёздный форвард продлил контракт с «ПСЖ». Тогда не обошлось без влияния президента Франции Эммануэля Макрона – он пытался убедить Мбаппе продолжать играть в родной стране и добился своего. 

Мбаппе снова активно связывают с «Реалом», причём футболист успел заявить о том, что продлевать контракт с «ПСЖ» он больше не будет. То есть Килиан либо будет продан сейчас, либо уйдёт через год бесплатно.

Макрон, судя по всему, снова будет пытаться надавать на Мбаппе.

«Знаю ли я, останется ли Мбаппе? У меня нет информации, но я постараюсь этого добиться», - сказал Макрон, чьи слова приводит RMC.

Мбаппе пошёл ва-банк: что случилось между Килианом и «ПСЖ»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон трансферы футбола - лето 2023
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