​«Они особенные»: Мбаппе высказался о Роналду и Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, может ли его дуэль с Эрлингом Холанном выйти на уровень дуэли Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Вещи следует воспринимать по-другому. Примерно раз в 50 лет или чаще два игрока, как Месси и Роналду, находятся на таком уровне. Мы пережили исключительную эпоху. Надеюсь, что фанаты довольны этим.

Мне посчастливилось играть против Криштиану, а затем играть вместе с Лео. Они действительно особенные. Я многому у них научился, особенно у Месси за эти два сезона. Они написали историю футбола – они вечны», - сказал Мбаппе La Gazzetta dello Sport.