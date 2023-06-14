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​«Они особенные»: Мбаппе высказался о Роналду и Месси

14 Июня 2023 • 15:15 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, может ли его дуэль с Эрлингом Холанном выйти на уровень дуэли Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Вещи следует воспринимать по-другому. Примерно раз в 50 лет или чаще два игрока, как Месси и Роналду, находятся на таком уровне. Мы пережили исключительную эпоху. Надеюсь, что фанаты довольны этим.

Мне посчастливилось играть против Криштиану, а затем играть вместе с Лео. Они действительно особенные. Я многому у них научился, особенно у Месси за эти два сезона. Они написали историю футбола – они вечны», - сказал Мбаппе La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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