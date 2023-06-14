Мбаппе раскрыл свою цель в футболе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своей цели в футболе. Ранее стало известно, что 24-летний нападающий может быть продан этим летом из-за нежелания подписывать новый трудовой договор.

«Моя цель – выиграть все. Но я знаю, что у нас есть некоторые проблемы в клубе. В «ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется расплачиваться», - приводятся слова форварда в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским топ-клубом рассчитано до середины следующего года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Килиан провел 34 матча, отметившись 29 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.