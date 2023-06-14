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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе раскрыл свою цель в футболе

14 Июня 2023 • 11:15 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своей цели в футболе. Ранее стало известно, что 24-летний нападающий может быть продан этим летом из-за нежелания подписывать новый трудовой договор.

«Моя цель – выиграть все. Но я знаю, что у нас есть некоторые проблемы в клубе. В «ПСЖ» есть недостатки, за которые рано или поздно придется расплачиваться», - приводятся слова форварда в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским топ-клубом рассчитано до середины следующего года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Килиан провел 34 матча, отметившись 29 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Июня 2023 в 11:32
Мбаппе : Я очень люблю бабки и "кидать" Реал... А-ха-ха-ха...😛..
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