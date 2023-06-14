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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе признался, что думает о Месси

14 Июня 2023 • 10:02 Комментировать (1)

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о бывшем одноклубнике Лионеле Месси, покинувшем парижский гранд в статусе свободного агента.

«Месси – один из величайших футболистов в истории. Нет ничего хорошего в том, что такой игрок покидает нас. Не понимаю, почему так много людей с радостью восприняли его уход. Во Франции Лионель не получил должного уважения», - приводятся слова 24-летнего нападающего в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Месси выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года. Недавно было объявлено о том, что 35-летний аргентинец продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
14 Июня 2023 в 10:26
Мбаппе в реальности: ⚽ наконец-то он ушёл! все взгляды теперь только на мне! фух!!!!
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