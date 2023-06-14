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Корнеев: «Мбаппе не потерял себя в «ПСЖ», это «ПСЖ» потерял себя»

14 Июня 2023 • 07:27 Комментировать

Бывший футболист, а ныне тренер Игорь Корнеев отреагировал на новость о скором уходе нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ». В услугах 24-летней звезды заинтересованы несколько европейских грандов.

«Он делает все правильно. Чтобы сейчас ему куда-то уйти надо будет отказаться от бонуса в 60 млн евро. Мбаппе не потерял себя в «ПСЖ», это «ПСЖ» потерял себя», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что главным фаворитом на Мбаппе считается мадридский «Реал».

Срок действующего трудового договора Килиана с парижским грандом рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Игорь Корнеев Килиан Мбаппе
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