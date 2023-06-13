Журавель: Месси и Мбаппе пришло время сменить обстановку

Футбольный комментатор и эксперт Тимур Журавель поделился мнением об уходе ряда игроков из «ПСЖ». Напомним, ранее команду покинул Лионель Месси. Помимо этого, летом парижане могут потерять Килиана Мбаппе, Неймара и Марко Верратти.

«Я бы ситуацию с исходом игроков из «ПСЖ» не драматизировал. Просто для футболистов закончился этап в карьере. Настало время им сменить обстановку, а клубу — поколение», — цитирует Журавеля «Матч ТВ».

Как считает журналист, в этом нет никакой трагедии, ведь это часть футбольной жизни.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «ПСЖ» под руководством Кристофа Галтье стал чемпионом Франции.