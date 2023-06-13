«ПСЖ» хочет продать Мбаппе летом, несмотря на желание игрока остаться

«ПСЖ» планирует продать своего голеадора Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий принял решение перейти в мадридский «Реал» в ближайшее время, однако сам игрок признался, что полностью отработает свой контракт с «ПСЖ».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, слова Мбаппе о намерении провести предстоящий сезон в «ПСЖ» никак не повлияли на руководство клуба. Источник отмечает, что у боссов чемпиона Франции четкая позиция: «Продлевай контракт или уходи этим летом».

Напомним, трудовой договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает в середине 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.