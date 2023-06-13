Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет продать Мбаппе летом, несмотря на желание игрока остаться

13 Июня 2023 • 16:53 Комментировать

«ПСЖ» планирует продать своего голеадора Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий принял решение перейти в мадридский «Реал» в ближайшее время, однако сам игрок признался, что полностью отработает свой контракт с «ПСЖ».

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, слова Мбаппе о намерении провести предстоящий сезон в «ПСЖ» никак не повлияли на руководство клуба. Источник отмечает, что у боссов чемпиона Франции четкая позиция: «Продлевай контракт или уходи этим летом».

Напомним, трудовой договор Мбаппе с «ПСЖ» истекает в середине 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
17:43 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» близок к подписанию футболиста «Мальорки»
17:35 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» готов продать звёздного футболиста «ПСЖ»
17:09 · Испания. Ла Лига
​«Реал» готов выделить деньги на трансфер Мбаппе этим летом
17:07 · Франция. Лига 1
Журавель: Месси и Мбаппе пришло время сменить обстановку 1
16:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет продать Мбаппе летом, несмотря на желание игрока остаться
14:26 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов отпустить Мбаппе за сумму в районе 150 миллионов евро 8
14:18 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» ещё в январе задумывался о продаже Мбаппе, клуб хотел за игрока 180-200 миллионов евро
14:11 · Италия. Серия А
Мотта – запасной вариант «ПСЖ», если команду не возглавит Нагельсманн
14:01 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не будет бороться за Мбаппе
13:52 · Испания. Ла Лига
Браим Диас: «Мбаппе в «Реале»? Сейчас не время об этом говорить»
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не будет участвовать в гонке за Мбаппе
13:25 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ обозначили свой интерес к Мбаппе
12:50 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет продать Мбаппе куда угодно, но не в «Реал»
12:21 · Испания. Ла Лига
Мбаппе извинился перед Пересом за «предательство» годичной давности
11:16 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе посмеялся над «Реалом», такое нельзя прощать»
Все новости
Рекомендуем