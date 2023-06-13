​Мбаппе разъяснил свою позицию по будущему

На фоне множества слухов Килиан Мбаппе решил выйти в прессу и разъяснить ситуацию со своим будущим. Звёздный форвард «ПСЖ» сообщил, что он ещё в прошлом году уведомил клуб о том, что активировать опцию продления контракта не собирается.

В том же заявлении для AFP Мбаппе подчёркивает, что он не просил «ПСЖ» о трансфере этим летом. Футболист лишь подтвердил намерение отказаться от пролонгации трудового соглашения.

Таким образом, следующим летом Мбаппе может оказаться в статусе свободного агента. В этой ситуации «ПСЖ» было бы выгодно продать форварда этим летом, чтобы выручить за него хорошие деньги.