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​Мбаппе разъяснил свою позицию по будущему

13 Июня 2023 • 15:26 Комментировать

На фоне множества слухов Килиан Мбаппе решил выйти в прессу и разъяснить ситуацию со своим будущим. Звёздный форвард «ПСЖ» сообщил, что он ещё в прошлом году уведомил клуб о том, что активировать опцию продления контракта не собирается.

В том же заявлении для AFP Мбаппе подчёркивает, что он не просил «ПСЖ» о трансфере этим летом. Футболист лишь подтвердил намерение отказаться от пролонгации трудового соглашения.

Таким образом, следующим летом Мбаппе может оказаться в статусе свободного агента. В этой ситуации «ПСЖ» было бы выгодно продать форварда этим летом, чтобы выручить за него хорошие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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